日本外相林芳正今天在電視節目上透露，18日與中國國務委員兼外長王毅電話會談時獲邀訪問中國。他也說，關注中國女網名將彭帥的人身安全問題。

「產經新聞」報導，10日就任外相的林芳正今天在富士電視台節目上透露，18日與王毅舉行電話會談時獲邀訪問中國。至於具體行程，林芳正說：「目前還沒決定。」

有關中國女網名將彭帥本月自爆曾遭中共高官性侵後，人身安全引發全球關切的問題，林芳正說，關注這個問題，但還沒開始任何具體的研議。

林芳正說，17日在東京與美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）會談時，表明期盼美國能重返跨太平洋夥伴協定（TPP，目前是跨太平洋夥伴全面進步協定CPTPP）。有關期盼美國撤除針對日本汽車關稅一事，林芳正表示，在與戴琪會談時已特別提出這項要求。

跨太平洋夥伴全面進步協定（原為跨太平洋夥伴協定）是一個綜合性的自由貿易協定。2017年美國總統川普為優先保障國內就業機會宣布退出TPP，日本、加拿大等11國持續推動並於2018年3月完成簽署，改名為CPTPP，於2018年12月底生效。（編輯：郭中翰）1101121