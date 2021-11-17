因為一場COVID-19，讓全台民眾的2021年格外不同。疫情3級警戒那幾個月，真的是悶壞了。根據調查，若疫情過後，民眾最想做的事就是出門旅遊。往年在國慶日舉辦的雲林巾彩耕地藝術節，推遲到天氣更加宜人的秋天舉辦。今年主題為「巾彩王國」，在耕地上打造稻草迷宮並有小朋友最喜歡的碰碰狐鯊魚寶寶坐鎮，現場成為期間限定的親子大型遊樂園，同時注入毛巾的相關使用、製造知識，寓教於樂。

今年會場主意象是高230公分*長800公分「台灣景觀巨幅毛巾壁畫」，整體設計以台灣北中南之特色元素為主，包含台北101、自由廣場、八卦山、阿里山小火車、台灣黑熊、台灣梅花鹿，皆是台灣引以為傲、獨具代表的景物，更凸顯台灣獨特的價值。毛巾常常以日用品、家飾品為主，但也是可以成為織藝品，透過織品的觸感與視覺，更可加深接觸者的印象。此外，藉由百色紗穿引排序技術展現毛巾藝術設計力的提升，同時象徵工業局、紡織所毛巾快速設計打樣中心與雲林毛巾產業聚落共同攜手合作，共創競爭力的精神。

雲林巾彩耕地藝術節，台灣景觀毛巾整體設計包含台灣北中南特色元素。（圖／主辦單位提供）

活動會場除了有集合台灣毛巾業者的市集與生活體驗區外，今年還有適合親子同遊的活動，大型稻草迷宮內有動物把關員，在遊戲的同時傳遞毛巾製造的相關知識，互動與表演式的體驗，增強小朋友對台灣製造毛巾的認同感。另外，國際超級IP，在YouTube上已經超過96億次點閱率的BABY SHARK鯊魚寶寶與碰碰狐也將助陣成為今年巾彩耕地藝術節的代言人，活動期間帶著小朋友一起唱唱跳跳，在充滿陽光的耕地上一起熱力四射Baby shark doo doo doo doo doo doo，成為本屆最吸睛焦點。

當然巾彩藝術節的老朋友「紙風車劇團」也如期而至，今年帶來「蕃薯森林奇遇記」，結合中西元素，故事仍圍繞在愛與勇氣，並在其中加入了節能減碳、珍惜水資源的生活概念，因為綠能是當今最熱的話題，遊戲中學習更能深入腦海。

主辦單位行政院雲嘉南區聯合服務中心執行長許根尉表示: 「在旅遊業中，家庭旅客是最大的客群之一，特別疫情過後，各地都出現報復性出遊人潮，虎尾絕對是個旅遊的最佳目的地之一。因為整個11月虎尾都有精彩的活動，11/20有糖都文化季-愛漫漫走，在虎尾糖廠的同心公園，邀請了全台20家甜點業者，使用虎尾糖廠特有製作的三溫糖製作成的各式甜點。11/27、11/28有壓軸的巾彩耕地藝術節，雖然只有兩天，但希望透過各種活動設計讓遊客更加認識每天都要用到的日用品-毛巾，好吃、好玩又富教育意義，邀請全台民眾在安排行程時，千萬不要錯過精彩的雲林。