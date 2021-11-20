印度喀拉拉邦一頭小象日前在森林散步時，疑似咬壞私人土地上的電線，造成電線損壞，而小象因觸電而死亡，母象發現後，趕緊跑到小象的身邊，不斷用象鼻撫摸孩子，似乎想將小象喚醒，讓人看了非常難過。

根據《每日郵報》報導，喀拉拉邦馬蘭普扎村莊（Malampuzha）附近森林裡，出現一隻3歲大的小象，而牠的母親與其他大象在附近的泵浦站，小象則獨自走到私人土地上，不小心觸電身亡，全身僵硬倒在地上，母象發現後，趕緊跑到孩子身邊查看。

影片中可見，小象倒臥在地，母象不斷用象鼻輕觸孩子，似乎想將牠喚醒，見孩子一動也不動，母象似乎也意識到孩子已死亡，之後便慢慢退到旁邊，而現場還有另外3頭成年象，似乎想要保護死去的小象。森林和野生動物單位進行調查，發現電線連接附近的井，小象疑似貪玩咬電線，不幸被電死，目前正在進行屍檢，案件仍在調查中。

而大象是非常有感情的動物，牠們會開心也會難過，泰國瑪希敦醫學大學（Mahidol University）保育生物學家約書亞（Joshua Plotnik）曾對大象進行研究，發現大象感覺到同伴傷心時，會用象鼻碰觸對方，或是將鼻子放入同伴口中，類似於人類擁抱、握手，此外，牠們看到同伴死亡時，並不會無情的離開，而是守在對方身邊，似乎是在哀悼。