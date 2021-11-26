樂團「蘇打綠」以新團名「魚丁糸」重新出發，近來推出新專輯《池堂怪談》獲好評，6人時隔5年，25日宣布將在明年2月19、20日重返台北小巨蛋開唱，同時曝光主視覺、演唱會名稱為「池堂影夜」，主唱青峰昨期待表示「喔喔夜夜我們小巨蛋見。」

魚丁糸原預計今年5月有大型演出，因疫情影響被迫取消，現在直接升級在明年2月連攻蛋2場，他們在這期間累積了更多能量，心中滿滿感謝，被問及屆時上台會不會哭？6人一致表示，「忙翻了，沒時間哭！」

現在有2個身份的他們，忍不住想問：「人生難道只能2選1嗎？」也有歌迷們正熱烈討論要搶票直衝2場，團員們呼籲大家量力而為，2場選1場也很好，而屆時台上表演形式目前皆先保密。

魚丁糸明年小巨蛋演唱會消息一釋出，掀起熱議，有眼尖的粉絲發現這次票價有特別精心設計，分別為「5978」、「5487」、「4321」、「3838」、「2266」等，每個票價的數字都有暗藏諧音，十分逗趣，更有許多來自各地的歌迷們，盼望能有巡迴演出。魚丁糸「池堂影夜」台北小巨蛋演唱會，門票將於12月4日在KKTIX售票系統開賣。