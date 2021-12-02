阿羅哈客運公司傳出因不堪虧損本月13日將停駛最後2條路線，消息震驚通車族，日統客運董事長林義風今（2日）也證實該公司上月行文交通部公路總局，斗六、四湖、北港、民雄往返台北的4條國道路線，明年2月4日到期也將不再續營運。

日統客運公司董事長林義風。（本報資料照片）

日統公司11月3日行文公路總局，建議公路總局開放路線7000斗六往返台北、7001北港往返台北、7002四湖往返台北、7005民雄往返台北等4條國道客運路線。

林義風2日表示，他原本很有經營熱情，交通部法規不鬆綁，沒有那個投資環境，他放棄了、要休息了，4條國道客運路線明年2月4到期後就不再營運。

林義風說，全國沒有人像他計畫得那麼完整，又環保又安全，但投資案被法規卡死，得不到關愛的眼神，員工也很無奈，明年2月4日停駛前他會把員工處理好，日統載客迄今現在25年，他也71歲了，要放棄實在很難過。

雲林縣府工務處長汪令堯表示，日統公司不續營運4條國道路線並未告知縣府，據他了解，公路總局嘉義監理所並不同意日統驟然停駛，還在協商中。

汪令堯說，2年前張麗善縣長和他曾陪同林義風董事長到交通部協調法規鬆綁，以協助日統公司降低成本，2項協商都達成了。

他表示，日統的4條國道客運路線攸關雲林人特別是老年族群的搭車權益，不能說停就停，即使要停駛，公路總局也必須要安排臨時路線，以遊覽車載送替補過渡期，盼公路總局盡全力和日統客運協商。

一名習慣從斗六搭日統到三重的老婦人表示，搭日統很方便又便宜，老人家沒有錢但時間多，如果日統停駛她很難過，不知道要去哪裡搭車才好。