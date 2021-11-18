台南傳出打錯疫苗烏龍事件！永康區一名16歲青少年透過1922平台預約10月20日施打第1劑BNT，當天由家長陪同到診所接種，卻遭打成高端疫苗，但根據衛福部疾管署疫苗指引，高端疫苗適用接種年齡為20歲以上，衛生局獲報後，即通報疫苗接種異常事件，追蹤青少年抗體，該名男子目前身體狀況良好，預計下周接種第2劑BNT。

台南市議員李鎮國18日在台南市議會指控台南市政府全面封鎖消息，台南市衛生局坦承確有其事，誤打的診所停權1周已復權，全案已呈報衛福部。

不過，由於高端規定只能打20歲以上民眾，診所怎會犯下此一錯誤？而且，高端疫苗還沒有國際認證，被誤打的青少年頓時成了「白打族」。據悉，當天該名青少年是排隊動線，排到施打高端的地方，醫護人員第一時間沒看清楚，但打了之後，隨即發現打錯，當下非常錯愕。診所當下通報衛生局，衛生局也大吃一驚，當下趕緊通報衛福部。

該診所院長第一時間向青少年父母說明後，也通報衛生單位，衛生局要求該院所停權1周，也持續督導院所追蹤、關懷當事人身體狀況，目前，該名青少年均無身體不適，下周將接種第2劑BNT。

被誤打疫苗的青少年據悉相當不悅，直覺吃悶虧。李鎮國18日痛批台南市政府欲蓋彌彰，封鎖誤打疫苗消息，台南市衛生局表示，全案第一時間就由誤打的診所一路呈報給衛福部，並作出給予混打的決定。

針對誤打疫苗的診所，台南市衛生局表示，業者在施打期間，每天約施打60人左右，出事後將其停權1周，派員輔導改善動線問題，要求診所提出改善方案，目前已恢復施打疫苗。