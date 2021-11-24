中央流行疫情指揮中心今宣布國內新增5例境外移入個案，且5名個案通通都是突破性感染，其中有一名20多歲女性打了2劑AZ＋2劑BNT，總共4劑疫苗；另一名60多歲女性則是打了3劑BNT也都確診。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為1例男性、4例女性，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(3例，案16651、案16652、案16654)、新加坡(案16653)及印尼(案16655)入境，入境日介於今(2021)年11月10日至11月21日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

指揮中心表示，這次5名境外移入感染中，都是突破性感染，有一人接種了2劑AZ＋2劑BNT、還有一名60多歲女性打了3劑BNT、另外是兩劑AZ與科興疫苗。

指揮中心統計，截至目前國內累計16,544例確診，分別為1,900例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。2020年起累計848例死亡，其中836例本土。