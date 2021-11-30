全新變異株來勢洶洶，陳時中說「可能12月台灣就會有Omicron病例進入」。（本報系資料照）

國內新冠肺炎本土、死亡個案持續+0，中央流行疫情指揮中心今公布新增5例9境外移入個案，其中3人為突破性感染，接種廠牌為BNT、科興及嬌生。

指揮中心說明，今日新增5例境外移入個案，為5例男性，年齡介於20多歲至40多歲，分別自捷克(案16708)、澳大利亞(3案，案16709-16711)及荷蘭(案16712)入境，入境日介於今(2021)年11月15日至11月29日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。其中案16708、16711、16712為突破性感染，接種廠牌為BNT、科興及嬌生。

指揮中心統計，截至目前國內累計4,456,652例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含4,438,954例排除)，其中16,601例確診，分別為1,957例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計111例移除為空號。

2020年起累計848例死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、台北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另12例為境外移入。