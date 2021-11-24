何姓男子日前趁蔡英文總統車隊南下屏東時，因反年改議題舉布條表達訴求，遭警方控制行動且搶扯布條，何事後認為員警執法過當，提出國家賠償，經屏東地院認定論述有理，判決屏東縣警局須賠償何男1萬5000元，且駁回上訴，全案定讞。

蔡英文2019年10月4日走訪屏東，何男選在總統車隊行經的台一線舉布條表達訴求，但遭值勤員警以身體阻擋，並施以強制力帶至一旁空地，並拉扯手持陳情標語帆布。

承審法官認為，警方未劃定安全維護區及意見表達區，有錯在先，而何男為陳情抗議來到現場，並非無端尋釁，亦無明顯立即危害行為，自無限制人身自由必要。

但員警卻對何男身體阻擋、拉扯手中布條等強制措施，顯已妨害當事人行動自由，造成精神上受有痛苦；所幸強制過程只有短暫數分鐘即結束，且待總統車隊通過後，最終仍讓何男舉布條陳情抗議，實現表達意見權利。

何男請求40萬元賠償，法官審酌後判決屏東縣警局須賠償1萬5000元。屏警表示，尊重司法，待收到判決書後依規定辦理。