第十五期中央疫苗預約系統今天截止，11月25日起將開始接種，台北市副市長蔡炳坤表示，3種疫苗預約情形有明顯差距，BNT預約率為93.6％、AZ預約率為55.85％，而莫德納預約率僅13.78％，後續會再了解為何莫德納量能有如此落差，此外，蔡炳坤指出，如果有民眾錯過1922平台預約，明天起也可在18家醫院的系統做預約接種。

蔡炳坤指出，目前台北市疫苗預約除了在1922平台預約外，還有預約門診，可以跟醫院做預約，另外是現場掛號「隨到隨打」的方式，不過，蔡炳坤呼籲，民眾到現場施打疫苗還是要掛號，也要看現場的疫苗是否足夠，臨時門診掛號的疫苗不可能準備太多，以接種完畢為止。

蔡炳坤說，根據統計台北市第一劑接種率已達到7成5，年底前第二劑也可望達到7成，但近期預約量不如理想，也要向醫療院所表達歉意，大家努力開出量能，但預約不盡理想。