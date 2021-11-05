警方發現謝姓老翁自己連鑰匙都忘了拔，卻急得像熱鍋上的螞蟻。（警方提供）

台中市政府警察局第四分局大墩派出所警員李育萱執行巡邏勤務，接獲72歲的謝姓老翁報案，稱其機車停放於大墩路與向上南路口遭竊，亟需員警幫忙抓小偷。李育萱第一時間馳赴現場，見到驚慌失措的老翁，員警一面安撫其情緒，耐心地詢問遭竊車輛車號及特徵。

警方透過車行記錄查詢，機車並沒有行駛軌跡，研判遭人竊取機率大幅降低，進一步詢問其機車鑰匙是否有遺失，老翁連忙摸口袋，發現自己連鑰匙都忘了拔，急得像熱鍋上的螞蟻。

謝姓老翁向員警表示，他一如往常一大早就開始在這附近發傳單，並習慣將機車停放路口轉角，以步行方式逐戶發送，欲騎車前往下一路段時，驚覺機車不見了！因老翁再三肯定機車最後停放於大墩路與向上南路口轉角。

員警隨即調閱周邊監視器，發現老翁實際係將機車停放於距所述地點外300公尺遠的大墩七街口，並駕駛巡邏車載送老翁前往。看到鑰匙還插在機車鑰匙孔上的老翁，直呼：阿彌陀佛！慶幸車輛未遭不法份子竊取，同時對於員警積極又熱心的服務態度感謝不已。

所長曾一峯呼籲，民眾將車輛停放好後，請記得將車輛鑰匙及貴重物品隨身攜帶離開，並將龍頭或車門鎖好，避免淪為歹徒的目標。若擔心忘記停放位置，建議可使用手機將停放地點拍照，俾利快速尋回愛車。