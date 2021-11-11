指揮中心指揮官陳時中昨(10日)被爆參加私人聚會時未戴口罩高唱卡拉OK、敬酒，影片也隨之流出，被外界批評觀感不佳，媒體人張禹宣更在臉書上爆料，陳於今年4月1日的聚餐上室內抽菸，藐視菸害防制法，對此，陳時中回應，已不記得當天有沒有抽菸，但未否認有在室內抽菸。

陳時中表示，大家也知道他有抽菸，不過那天有沒有抽菸，實在記不起來，對於是否有在室內抽菸，違反菸害防制法，陳並未正面否認，只說抽菸的壞習慣確實是應該要改，不過改很久都改不掉。

陳時中解釋，4月1日當天在旁邊的包廂有另一個聚會，本來作東的主人邀他去演講，但因為時間不夠而未答應，但仍有參加聚會，之後被半路攔截說有人在過生日，希望他能去說兩句祝賀的話，才會有此情形。

指揮中心指揮官、衛福部長陳時中昨天傳出，疑似在疫情期間脫口罩、飲酒唱歌，今天陳時中澄清該影片是在去年6月15日拍攝，當時國內正開始解封，是有心人士刻意將日期錯置為三級警戒，並鄭重警告這已經算是假新聞，再繼續傳下去不排除送法制組處理。

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