首波冷氣團可能在下周一報到，氣象局長鄭明典今天表示台北市下周一氣溫出現溜滑梯曲線，從周日白天的24度一路往下滑，下周一白天下探16度，晚上甚至出現14度低溫，驟降10度，符合大陸冷氣團台北低溫14度以下的標準。

氣象局長鄭明典今天表示台北市氣溫出現溜滑梯曲線，低溫僅14度！。(翻攝自鄭明典臉書)

鄭明典今天在臉書貼出一張台北市未來一周的溫度曲線圖指出，入秋以來第一波明顯降溫將在下周一報到，從圖上可以看到，北市下周一(8日)白天低溫將驟降至16度、高溫20度，晚上更只有14度低溫，高溫也僅16度，氣溫呈現溜滑梯曲線，提醒在這樣的天氣變化下，心血管疾病很常發作，尤其是起床時要小心，放慢速度。

對此，網友紛紛留言：「冷氣團耶！」、「變冷了」、「今年真早冷」、「冬天終於來了」。

目前氣象局預測此波冷空氣為東北季風強度，周六、周日（6日、7日）開始鋒面通過，降雨範圍擴大到中部以北及東半部，南部雲量增多；鋒面通過後，東北季風將逐漸增強，北部及東北部氣溫稍有涼意，其他地區溫暖舒適。

氣象局表示，下周一（8日）氣溫將明顯下降，受到東北季風影響，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地方早晚也有涼意，預估中部以北、宜蘭及花蓮的低溫落在16到18度，其他地方溫度也有下降到20度附近，沿海地區的溫度會再下降個1到2度左右。降雨方面，中部以北及東半部仍有短暫雨，南部山區零星短暫陣雨。

至於東北季風是否會升級成冷氣團，氣象局表示，由於後期模式變化仍大，冷空氣強度仍有不確定性存在，須留意最新的天氣資訊。