據大陸國家衞健委網站消息，7日0-24時，31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團報告新增確診病例89例。其中境外輸入病例24例，本土病例65例，涉及11省份。包括：遼寧20例，均在大連市；河南18例，其中鄭州市16例、周口市2例；河北8例，均在辛集市；黑龍江6例，均在黑河市；四川4例，均在成都市；雲南3例，均在德宏傣族景頗族自治州；甘肅2例，均在蘭州市；北京1例，在昌平區；內蒙古1例，在錫林郭勒盟；江西1例，在上饒市；重慶1例，在長壽區。其中含18例由無症狀感染者轉為確診病例(河南14例，遼寧2例，四川2例)。

至此，10月17日以來，已累計本土確診病例941例，本輪疫情波及20個省份，本土確診病例最多的為黑龍江（245例），其次為內蒙古（183例）、甘肅（140例）。最近幾日，前述3省份防控效果正在逐步顯現，每日新增確診病例均降至個位數。

11月7日，河北新增本土確診病例8例，均在辛集市。至此，自10月23日發現首例本土病例，河北此次疫情確診病例已過百，達到105例，其中石家莊59例、辛集42例，邢台、保定各有2例。值得注意的是，辛集確診病例多是村民，疫情向農村地區發展態勢較為明顯。

河南、遼寧、四川三省疫情也在發展中。其中，河南11月7日新增確診病例18例，其中16例在鄭州。至此，該省此輪疫情累計確診32例，不少病例為小學生。遼寧出現疫情4天來，至11月7日累計本土確診40例，其中僅11月7日就新增了20例。四川目前累計17例確診病例，其中16例在成都。