受鋒面通過及東北季風影響，易有短延時強降雨，氣象局發布北北基、桃園、新竹縣、苗栗縣6縣市大雨特報，今天基隆北海岸及苗栗以北地區有局部大雨發生的機率。

彭佳嶼清晨4點過後鋒面通過，降溫非常明顯。(翻攝自 鄭明典臉書)

同時，氣象局長鄭明典今早在臉書PO出一張彭佳嶼大降溫的溫度變化圖，指出鋒面通過前，高壓接近增加氣壓梯度，偏北風稍增強，從凌晨0點便開始輕微降溫，清晨4點過後鋒面通過，氣溫直線下降，降溫非常明顯，一早他也被雨聲叫醒，「鋒面通過北台灣，溫度梯度很明顯」。

除了大雨特報，氣象局也發布陸上強風特報，東北季風增強，今天台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門將有9至10級強陣風，需特別注意。

氣象局表示，今天清晨鋒面通過及東北季風隨之增強，中部以北、東北部及東部天氣明顯轉涼，其他地區早晚亦較涼；北部及東北部氣溫將從清晨起一路下降，高溫將由清晨23、24度下降至夜晚的16度左右，與昨天白天北部高溫相較約有10度左右的降幅，變化較大應多留意，其他地區也愈晚愈冷，白天高溫約26至30度，夜晚低溫約19至21度，中南部白天體感仍舒適溫暖，日夜溫差較大，早出晚歸應適時添加衣物以免受涼。

降雨方面，氣象局表示，北部及東北部地區有短暫雨，東部及東南部地區有局部短暫雨，中部地區及南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲。