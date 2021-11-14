疫情趨緩，大眾交通工具人潮回流，兆豐銀也宣布對通勤族的悠遊聯名卡放送自動加值免登錄10％回饋，只要首次申辦兆豐「e秒Happy卡」的民眾，當月刷卡消費滿千元，即可享有自動加值10％回饋，每人每月最高可獲100元，換言之等於每個月都能享有2次自動加值打9折的優惠，同時指定卡每週末搭北捷還有6折優惠，若是交通旅遊餐飲滿2千還會再加送300元，為兆豐銀對於通勤族所展開最新一波悠遊聯名卡優惠活動。

目前信用卡業者所放送的通勤優惠，聯名卡、計程車都有，例如，永豐結合55688發行計程車聯名卡，悠遊卡公司也推出全台JCB悠遊聯名卡及悠遊Debit卡登錄即享每週五六日北捷車資6折優惠，包括兆豐銀行哆啦A夢悠遊聯名卡、中信大葉高島屋聯名卡及富邦J卡等皆適用。

根據金管會銀行局統計資料顯示，今年8月份電子票證發行狀況，悠遊卡流通卡數已逼近9千萬卡，消費卡數市佔率高達71.5％，消費金額市佔率亦高達68.5％，遙遙領先一卡通、愛金卡等電子票證，足見多數人在生活中已相當習慣使用悠遊卡進行消費，也因此成為銀行業者打行銷戰其中一塊重要的市場。

對此兆豐銀觀察到，尤其帶有自動加值功能的悠遊聯名卡更為民眾愛用，小至搭捷運、超商買咖啡，大至加油、搭高鐵等各類生活場景都能讓民眾隨時充分應用，也因此自動加值回饋的方案向來是許多小資族相當關心的議題。

不過兆豐銀也提醒，很多這類回饋都要事先登錄，包括了JCB國際組織每月1號開放的限量10％回饋登錄大戰，手腳夠快就能獲得50元回饋，每月限量47500卡；此外還有新光銀行發行的新光三越聯名卡，每個月登錄成功，當月就有10％自動加值回饋，上限100元。而現在兆豐銀行則是提供「免登錄可享優惠」的便利性，「e秒Happy卡」只要當月刷滿千元，免登錄就能有最高10％自動加值回饋，每月最高可得100元，希望藉此帶動更多的辦卡、消費商機。

此外，若需要搭乘高鐵、計程車等費用較高的交通工具，兆豐銀建議，也可以把握兆豐銀行近期推出的三大通路15%回饋活動，今年底前在交通、餐飲或旅遊刷任一兆豐銀行信用卡累積滿2千元，登錄就送300元刷卡金，優惠門檻比較同業更說相當低，包括高鐵、台灣大車隊、LINE Taxi、Uber、yoxi、格上租車等交通通路，以及全台餐廳及美食外送如foodpanda、Uber Eats，還有全台旅行社、飯店及訂房網等全都適用，刷到5千還能加碼抽iPhone 13等超值好禮。