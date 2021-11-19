今年是遠東百貨與日本青森縣弘前市合作第10年，遠百全台分店18日起分三波段舉辦「日本弘前展」，去年弘前展蘋果銷量明顯暴增，今年一樣無法出國，遠百營運長林彰豐預估，全台蘋果可銷破18萬顆，較去年逾13.5萬顆還多。

日本台灣交流協會經濟部主任相馬巳貴子、遠百總經理徐雪芳，在遠百信義A13為信義區首度帶來日本睡魔祭最具象徵特色的「睡魔大遊行」，原汁原味還原日本傳統慶典意境。（遠百提供）

今年首波11月18日至12月5日在遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、新竹大遠百；第2波12月9日至26日在遠百寶慶、遠百桃園、遠百板橋中山；第3波12月30日至明年1月16日在遠百嘉義、遠百花蓮、遠企購物中心。

遠百營運長林彰豐（右）、板橋大遠百店長施智耀（後）、遠百超市餐飲部協理陳佑任（左）一齊參觀板橋大遠百弘前展。（遠百提供）

遠百信義A13 19日邀來日本台灣交流協會經濟部主任相馬巳貴子、遠百總經理徐雪芳參與啟動儀式，首度為台北信義區帶來日本睡魔祭最具象徵特色的「睡魔大遊行」，原汁原味還原日本傳統慶典意境。板橋大遠百則有超過50家日式廠商進駐，展售各式各樣的蘋果品種，和用蘋果為素材開發的美食、點心。

遠百信義A13世界一蘋果，香味濃郁且果實碩大，口感甜中帶點微酸，每顆286元。（遠百提供）

今年弘前展遠百全新引進29項新品伴手禮，包含採自日本百年蘋果樹的蘋果乾、以青森縣陸奧灣特產「扇貝」配合獨家釀造技術發酵的干貝醬油等；遠百信義A13還與吳寶春合作，11月27日、28日於弘前展單筆消費滿800元，送「吳寶春 x 弘前金澄蘋果」獨家特製紅酒蘋果肉桂捲，每日限量50份。