今年是遠東百貨與日本青森縣弘前市合作第10年，遠百全台分店18日起分三波段舉辦「日本弘前展」，去年弘前展蘋果銷量明顯暴增，今年一樣無法出國，遠百營運長林彰豐預估，全台蘋果可銷破18萬顆，較去年逾13.5萬顆還多。
今年首波11月18日至12月5日在遠百信義A13、板橋大遠百、台中大遠百、台南大遠百、高雄大遠百、新竹大遠百；第2波12月9日至26日在遠百寶慶、遠百桃園、遠百板橋中山；第3波12月30日至明年1月16日在遠百嘉義、遠百花蓮、遠企購物中心。
遠百信義A13 19日邀來日本台灣交流協會經濟部主任相馬巳貴子、遠百總經理徐雪芳參與啟動儀式，首度為台北信義區帶來日本睡魔祭最具象徵特色的「睡魔大遊行」，原汁原味還原日本傳統慶典意境。板橋大遠百則有超過50家日式廠商進駐，展售各式各樣的蘋果品種，和用蘋果為素材開發的美食、點心。
今年弘前展遠百全新引進29項新品伴手禮，包含採自日本百年蘋果樹的蘋果乾、以青森縣陸奧灣特產「扇貝」配合獨家釀造技術發酵的干貝醬油等；遠百信義A13還與吳寶春合作，11月27日、28日於弘前展單筆消費滿800元，送「吳寶春 x 弘前金澄蘋果」獨家特製紅酒蘋果肉桂捲，每日限量50份。
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