去年因應全球交通發展「移動即服務」Mobility as a Service（MaaS）趨勢，和泰汽車（2207）推出「yoxi乘車派遣服務」，成軍一年以來累積服務了70萬位用戶、500萬趟次，司機數超過3000位，年底前將進軍台南，正式駐點全台六都，yoxi不僅為司機提供最完善的照顧，也為乘客打造出城市中最可靠的移動夥伴。

和泰指出，yoxi為滿足計程車司機需求，除提供TOYOTA原廠售後服務優惠外，還提供加油、電信等優惠以及免費法律服務等；今年4月更率先各車隊宣布全額吸收原由司機支付之銀行信用卡手續費；此外，為降低疫情對司機造成的衝擊，協助司機投保防疫險、提供免費防疫物資、免息貸款、減免月租費、防疫準備獎勵金等多項措施，與司機一同挺過難關。

和泰表示，yoxi一直以來致力提供乘客最舒適、安心、專業的乘車服務，除提供限定搭車金、趟趟抽百萬汽車等活動，亦透過異業合作讓更多消費者來體驗yoxi優質服務；例如yoxi今年受邀為110年新北全運會大會指定接駁車隊，擔當各縣市首長、競賽委員們的接駁車隊，同時提供選手專屬搭車金，透過專業的車隊服務，成為他們的最佳應援後盾。

此外，和泰集團為推動數位服務轉型，今年10月推出和泰聯名卡，為回饋yoxi乘客，以和泰Pay綁定和泰聯名卡支付yoxi車資，最高回饋6%和泰Points，讓乘客每次搭乘都能輕鬆累點！

為慶祝服務上線周年，yoxi祭出強檔獎項回饋給乘客，即日起至12月30日搭乘yoxi趟趟可抽iPhone 13、搭車金等多項好禮，累積推薦好友註冊yoxi，再送Apple Watch S7。