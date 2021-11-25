上海數據交易所揭牌成立儀式暨2021上海全球數商大會25日在滬舉行，上海市數據交易專家委員會同步成立，破解數據交易五難問題。

澎湃新聞報導，當下，正值由資訊化時代迅速邁向數據時代，數據流程將成為啟動人流、物流、技術流、資金流、商貿物流的關鍵載體，數據也將實現從數據資源到數據要素到數據資產再到數據資本的轉變。如何做好數據流通交易這篇大文章，以數據驅動產業數位化的存量擴容和數位產業化的增量提速，已成為全球城市的必答題。

數交所成立當日完成掛牌的數據產品20個，涉及金融、交通、通信等8大類，達成了部分首單交易，如工商銀行和上海電力達成交易的「企業電智繪」數據產品，將發揮電力大數據覆蓋面廣、即時性強、準確度高度的優點，助力商業銀行依託能來源數據創新面向企業的金融產品和服務。

當天上海市首屆數據交易專家委員會正式成立，由31位在法律合規、金融交易、數據產業、數據安全、公共管理、綜合經濟等領域擁有豐富經驗的專家組成，將為上海市數據流程通交易提供諮詢意見和專業指導，讓安全、規範、有序成為上海數據交易所的關鍵特徵，為數據流程通保駕護航。

此次上海數據交易所的成立，是落實《中共中央國務院關於支持浦東新區高水準改革開放打造社會主義現代化建設引領區的意見》的實踐，是推動數據要素流通、釋放數位紅利、促進數位經濟發展的重要舉措，全面推進上海城市數位化轉型工作、打造「國際數位之都」，也有望成為引領大陸全國數據要素市場發展的「上海模式」。

澎湃新聞報導，上海數據交易所的設立，重點是聚焦確權難、定價難、互信難、入場難、監管難等關鍵共性難題，形成系列創新安排。

一是大陸首發數商體系，全新構建 「數商」新業態，涵蓋數據交易主體、數據合規諮詢、品質評估、資產評估、交付等多領域，培育和規範新主體，構築更加繁榮的流通交易生態。

二是大陸首發數據交易配套制度，率先針對數據交易全過程提供一系列制度規範，涵蓋從數據交易所、數據交易主體到數據交易生態體系的各類辦法、規範、指引及標準，確立了「不合規不掛牌，無場景不交易」的基本原則，讓數據流程通交易有規可循、有章可依。

三是大陸首發全數位化數據交易系統，上線新一代智慧數據交易系統，保障數據交易全時掛牌、全域交易、全程可溯。

四是大陸首發數據產品登記憑證，首次通過數據產品登記憑證與數據交易憑證的發放，實現一數一碼，可登記、可統計、可普查。

五是大陸首發數據產品說明書，以數據產品說明書的形式使數據可閱讀，將抽象數據變為具象產品。