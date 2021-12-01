經過連3黑之後，日股終於回神，其中，造紙、航運以及汽車類股表現最佳。雖對Omicron還是有不少疑慮，但大盤還是走高。早盤結束時，日經收28047.62點，漲225.86點或0.81%。東證收1944.12點，漲15.77點或0.82%。

日股在過去3個交易日大跌，日經共跌5.7%，東證也跌4.8%。IwaiCosmo證券認為，Omicron讓投資人謹慎，日股上下震盪。不過，一旦真正了解Omicron後，即使這種新變異株的殺傷力很大，市場上下波動也會跟著縮小。

與景氣連動性較大的造紙以及航運類股，是上漲較大的兩個族群。同時，機器人手臂製造業者發那科，以及空調製造商大金，分別上漲4.7%與3.8%，對日經指數貢獻度最大，

東證指數中，與汽車類股相關的運輸設備指數，因日本工業生產數據表現亮眼而走高。因此，豐田汽車漲3.5%，本田汽車漲 2.58% 汽車零組件業者電裝也漲2.63%。

同時，科技股走弱，手中握有大量全球新創公司股票的軟銀跌1.96%，線上醫療服務平台M3也跌1.37%。

日經指數中，生產印表機、手錶、甚至個人電腦的精工愛普生，上漲4.81%最優，造紙的王子控股漲4.57%，衛浴設備TOTO也漲4.57%。

而表現最差的個股，網路公司CyberAgent跌幅達3.25%居首，旗下有LINE與雅虎日本的Z Holdings跌3.16%，食品商味之素也跌2.32%。