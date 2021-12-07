據金管會公布外資2021年11月轉為淨匯入達約61億美元（約新台幣1691.4億元），加碼力道創2009年9月以來逾12年新高。在外資淨匯入力道放大下，凱基投顧研判明年台股將呈現開高走低再反彈的V型態格局，指數高點發生在第一季，低點則出現在第二季至第三季之間。富蘭克林華美投信則認為，台股和美股連動關係密切，影響明年台股變數仍在美國通膨以及H2的期中選舉。

針對台股2022年科技類股投資展望，凱基投顧樂觀看待5G/IoT/HPC與電動車兩大長期趨勢，將帶動科技業諸多超級週期，包含後疫情時代，消費者對資料傳輸量及速度要求提高，高速傳輸進入升級週期；英特爾推出新伺服器平台，延續2年的改款換機週期；5G與HPC帶動半導體晶片朝向多層數、大尺寸、更細線寬發展，隨著各種先進封裝技術的演進，ABF載板延續3年的超級週期；元宇宙建設等雲端、資料中心需求，支撐矽晶圓業者獲利展望等。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，根據國際半導體產業協會最新公布，第三季全球半導體製造設備出貨金額高達268億美元，季增8%，年增率達38%，已經連續五季創下歷史新高，而台灣又是全球半導體產業重要供應鏈，受惠晶圓龍頭大廠等持續投入資本支出，台灣半導體製造及設備出貨金額達73.3億美元，季增幅高達45%，年增率更是突破五成來到54%，相較第二季為全球第三大市場，本季台灣已經正式擠下中國、韓國，一舉躍居全球最大市場。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，台股明年上半年的表現機會將大於下半年，後續影響變數，主要仍是看美國對通貨膨脹的控制，以及拜登如何推出較佳的政策降低物價，安定市場信心，並穩住明年下半年美國的期中選舉，目前市場資金仍充沛。