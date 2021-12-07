美股道瓊指數周一反彈646點，台股今(7日)開盤以17734.19點開出，台積電開盤上漲2元，以602元開出，營收繳出亮眼成績的聯電開在67.9元，上漲0.6元，掛牌第2日的力積電小漲0.1元開出，一度拉回平盤，貨櫃三雄持續揚帆，航空雙雄華航、長榮航漲幅也逾2%，大盤指數一度來到17751點，漲逾60點。

金管會公布，11月底外資累計淨匯入餘額2248.04億美元，創史上新高金額，單月外資淨匯入60.98億美元（約新台幣1696億元），創史上最強11月，顯示熱錢湧入台股。受惠市場需求依然強勁，聯電8吋及12吋廠產能持續滿載，聯電11月營收持續攀高，達196.61億元，月增2.62%，年增32.55%，連續2個月營收創單月歷史新高紀錄。

美國首席防疫專家佛奇(Anthony Fauci)表示新冠變異株Omicron嚴重性看起來沒有那麼高的一席話，消除華爾街投資人的不安情緒，美股周一(6日）反彈，道瓊上漲646.95點，漲幅1.87%，以35227.03點作收；標準普爾500指數上漲53.24點，漲幅1.17%，收在4591.67點；那斯達克指數上漲139.68點，漲幅0.93%，收在15225.15點；僅費城半導體指數下跌4.46點，跌幅0.12%，收在3800.07點。

台股ADR部分，台積電ADR下跌0.16%，聯電ADR下跌0.33%，日月光ADR也下跌1.54%。

台股6日下跌8.93點，收在17688.21點，三大法人同步賣超，合計賣超88.64億元，其中，外資賣超78.5億元，自營商賣超8.72億元，投信賣超1.38億元。