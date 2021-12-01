雖然隔夜美股悉數收跌表現不佳，還有韓國疫情升溫，單日新確診病例又創新高紀錄，但由於最新出口經濟數據來到單月新高點，加上韓股在半導體雙雄帶領下，1日KOSPI收2899.72點，漲60.71點或2.14%，一掃連6黑陰霾。同時，韓元也走升。

正當全球擔憂最新變種病毒株omicron的影響性之際，1日，韓國卻傳出新冠疫情升溫的不好消息，當地單日染疫者第一次升破5千大關。同時，重症患者以及大首爾新冠病患的數目，也雙雙創下歷史新高。

不過，韓國最新貿易數據顯示，因為全球對晶片與石油產品需求強勁，當地11月出口年增32.1%，並創單月歷史新高。

半導體雙雄之一的三星電子漲4.38%，SK海力士也漲2.19%。同時，三星生物製藥漲0.22%，現代汽車漲2.81%，LG化學也漲3.46%。另外，外資買超9070億韓元。

美元兌韓元匯價在1179.2價位附近，韓元升值8.7元。