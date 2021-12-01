歷經3年，離岸風電龍頭沃旭能源今日(1)宣布位於新竹和苗栗的雙都卜勒雷達系統(Dual-Doppler Radar System)正式啟動運轉。這是全球唯一應用於離岸風電領域的先進雷達系統，將用於收集亞太地區獨特的氣候狀況。沃旭表示，除促進台灣離岸風電發展，也將與本地研究機構共享雷達收集數據，提升台灣氣候觀測與分析準確度。

沃旭是在2018年10月啟動雙都卜勒雷達計畫，結盟台大、中大學、文大和工研院，透過數據蒐集發展風能相關氣象參數觀測收集、數據處理分析、客製化預報產品整合技術。

相較傳統氣象雷達，雙都卜勒雷達系統可提供更高解析度和精確度的數據資料。運用設置於不同地方的兩座雷達站，交叉掃描超過200萬個資料點，並將這些資料轉換為3D立體的風場影像，不僅能用來測量風力，也能預測風速及風向，全方位掌握風場的風況。

此外，雙都卜勒還可以進一步用於了解颱風和熱帶氣象的動態，這也是首度運用3D立體掃描技術觀測亞太區海洋氣候，未來可運用於優化風場設計。

沃旭能源台灣總經理汪欣潔表示，這些寶貴的氣候與風力資料，未來可運用在優化離岸風場的設計與建置，並且可以提升運維作業預測模型的準確度，不僅是台灣本地的風場，也能運用到世界各地。