鋒面雨帶今晨起通過北台灣帶來大雨，氣象局表示，北台灣上半天雨勢明顯且持續，以及入冬最強冷空氣隨之增強，氣象專家吳德榮表示，今天北台灣氣溫一路下滑，越晚越冷，北部從上午20度，今晚驟降至14度，這波冷空氣最冷時間點在周三、周四，清晨低溫下探12度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，強冷空氣今天南下，北台灣氣溫驟降，苗栗以北轉濕冷，中南部仍為多雲時晴。提醒今天北部氣溫越晚越冷，上午仍有20度，到了晚上驟降至14度，中部則是15至28度、南部17至30度、東部15至28度。明天(9日)水氣轉乾冷、天氣好轉，山區仍有零星少量降雨，平地最低溫將降至13、14度左右，由於水氣與氣溫條件配合不佳，因此高山降下入冬初雪的機率偏低。

氣象局也表示，今北部、東半部有明顯降雨，尤其到中午前鋒面通過期間，雨勢最明顯，是本周水氣較多的一天，下午起至周二北部、東部雨勢會比較緩和，轉為雲量偏多、局部有雨。

吳德榮表示，周三、四(10、11日)乾冷空氣籠罩，各地晴朗無雲，白天北台舒適、中南部微熱，冷空氣與「夜間輻射冷卻」加成，各地早晚很冷；清晨平地最低氣溫約可降至12、13度，台北也有降至14度左右的機率，是否會成為首波「大陸冷氣團」需持續觀察。

吳德榮表示，周五(12日)白天起至周六(13日)，冷空氣逐漸減弱，氣溫漸升，僅東半部有局部短暫雨；白天北部舒適、中南部微熱，各地早晚微冷。周日(14日)轉東南風，氣溫續升，西半部晴朗穩定，白天舒適微熱，各地早晚涼；東半部偶有局部短暫雨的機率。