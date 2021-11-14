桃園市桃園區13日晚間有名男子到派出所報案，稱父親獨自外出後便聯繫不上，尋求警方協助尋找，警方趕緊調閱周邊監視器，經一番尋找終於找到老先生並將人帶回所內。

桃園警察分局青溪派出所於13日晚間7點多，有名黃姓男子前來報案，他表示81歲的父親5點多獨自騎機車外出便無法聯繫，由於父親曾迷途無法返家，加上外出時衣著單薄，憂心父親獨自在外、氣溫寒冷會發生意外，才向警方求援。

所長黃建生指示同仁調閱周邊監視器，發現黃老先生騎乘機車在龜山區長壽路、東萬壽路一帶不斷徘徊，疑似找不到回家的路，趕緊派同仁沿老先生行進方向進行追尋，並通報周邊派出所協助尋找，順利尋獲老先生。

警方表示，黃老先生穿著薄運動外套冷的瑟瑟發抖，員警立即將他帶上車休息，由同仁幫忙把機車騎回所內，老先生進到所內，員警端來熱茶，老先生喝了幾口才露出笑容，家屬接到通知立即到所將老先生接回休息，再三感謝警方的協助。