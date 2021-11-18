雲林縣麥寮鄉17日發生高麗菜田被誤認棄收，民眾採割觸法被送辦，18日雲林沿海漁民提醒大家，一些水池其實是私人閒置魚塭，但不少釣客以為是無主水池擅自垂釣，呼籲要先問清楚以免觸法。釣友則分享台西水門、口湖大排、六輕隔離水道等野釣點，讓釣友們「釣免錢、釣免驚」。

雲林縣麥寮鄉1處高麗菜田17日被盜採一空，警方到場逮捕11名婆媽、大叔，他們供稱看到高麗菜已有採過痕跡，以為剩下的高麗菜棄收，所以才擅自採割，結果被依竊盜罪嫌送辦。雲林沿海地區不少漁民得知後有感而發，因為他們的魚塭也常遭釣客擅自垂釣。

口湖鄉王姓漁民表示，他在鄉內有1處閒置魚塭，因沒有經常整理周邊比較雜亂，但塭內還是有一些魚蝦，有釣客以為是無主水池，呼朋引伴來垂釣，不僅造成他的損失，還隨意丟棄垃圾，把魚塭環境弄得亂七八糟，最後他設置告示牌警告釣客，但還是有人硬要來偷釣。

漁民說，偷釣者都辯稱沒有看到告示牌，他最近乾脆花錢裝設監視器，日後若發現偷釣者，一律報警處理，呼籲大家不要心存僥倖、貪小便宜，以免觸犯竊盜罪得不償失。

釣友們指出，有時候會不小心誤入私人魚塭，後來大家乾脆自己尋找垂釣祕境，再與釣友們分享，以免觸法，雲林沿海有不少垂釣祕境，包括台西五條港水門、六輕隔離水道出海口、口湖大排等，保證可以「釣免錢、釣免驚」。

釣友們提到，行政院海洋委員會海洋保育署推動「友善釣魚行動方案」，雲林縣政府已爭取經費，規畫在台西鄉1號水門、口湖鄉金湖漁港設置釣魚平台，未來大家便有更多的友善安全釣魚據點。