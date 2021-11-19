唐振剛(右一)、潘君侖(左一)跟著金門達人一起體驗磯釣。（八大提供）

《世界第一等》主持人(左一)潘君侖、(左三)唐振剛帶觀眾一覽世界級石蚵田。（八大提供）

唐振剛、潘君侖前進金門軍事體驗園區。（八大提供）

八大《世界第一等》日前節目前往金門探訪當地人文風情，除了介紹非吃不可的香酥燒餅、一覽世界級石蚵田等，從未造訪金門的潘君侖，挑戰極限獻出處女秀！潘君侖站上近3層樓高的木桿，進行空中擊球考驗，直到任務成功完成，他做的第一件事竟是先賞自己巴掌，「我只想趕快確認我真的還活著嗎？」唐振剛佩服表示：「你做到了！」

《世界第一等》主持人日前赴金門出外景，讓團隊印象深刻，因當天風大關係，使挑戰難度增加，看著進退兩難的潘君侖不停跳針喊：「哇哩勒，沒有退路了！」令搭檔唐振剛冷汗直流，又束手無策，最後乾脆跑上前抱緊木桿表示：「我幫你扶著，看這樣會不會比較不晃？」像是哥哥般守護著弟弟，也足見兩人好感情。

直到最後潘君侖成功站上直徑只有40公分的柱子上，唐振剛這才鬆了一口氣，笑說：「他那樣好像比薩斜塔，因為從下面看，人像是站斜的。」潘君侖回想這段極限挑戰過程，他說：「要站上去的最後一步真的好難，覺得小腿前側抽筋，沒施力點、沒地方扶，覺得生命受到威脅，已不是閃過跑馬燈這麼簡單，而是覺得只剩最後一口氣卡在喉頭。」

這次造訪擁有豐富軍事遺跡的金門，唐振剛、潘君侖前進軍事體驗園區，挑戰高空探索。過程中，兩人分別在高空纜繩中驚險闖關，只見潘君侖走鋼索前還信心滿滿說：「我要展露我的雄風！」出發後卻一臉猙獰，「往下看好恐怖！剛製作單位還叫我要介紹一下附近環境，但我好像沒有心情，我只看到我前面有一台相機，然後還有一台相機，就沒了。」另一邊，有著無數高空挑戰經驗的唐振剛也分享通關撇步「眼睛看遠方，屁股往後壓」，並搞笑的向教練喊話：「現在風有點大，可以把電風扇關掉嗎？謝謝。」

唐振剛、潘君侖因主持《世界第一等》結為好友，節目中經常看到兩人鬥嘴吐槽，但互相扶持也產生濃厚的革命情感。兩人跟著金門達人一起體驗磯釣，眼看首次挑戰的潘君侖一直釣不到魚，唐振剛還特別給了他前一天準備的魚餌「蝦猴」，原以為潘君侖會說聲「謝謝」，想不到他卻調皮說道：「你準備的？難怪魚都沒有咬餌。」讓唐振剛只能無奈對鏡頭說：「看我以後還會不會幫他準備。」《世界第一等》每周六晚間8點在八大綜合台播出。