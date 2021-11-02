高速公路局統計今年1至9月雪隧北向路段慢速車，發現累犯多出現在平日下午離峰時段，平均行車間距約140公尺、平均時速約56公里／小時。（高速公路局提供）

國道5號北向雪山隧道慢速車示警系統去年12月30日啟用，目前先針對時速低於65公里／小時，且與前車間距大於100公尺的小型車示警。高速公路局統計今年1至9月雪隧北向路段慢速車，發現累犯多出現在平日下午離峰時段，平均行車間距約140公尺、平均時速約56公里／小時，也公布前10名慢速車累犯部分車號。

高公局表示，雪山隧道慢速車示警系統設於國5雪山隧道北向26~27k、20~21k及18~19k計3處，經統計今年1至9月通過雪山隧道北向路段約758萬輛次，共示警慢速車約7.5萬輛次，約占1％；其中被示警2次以上的慢速車累犯約1.5萬輛次，約占慢速車20％。高公局提醒，雪隧最低速限是70公里／小時，小型車與前車須保持50公尺以上、大客車與前車須保持100公尺以上，塞車時仍須保持20公尺間距。

此外，雪隧慢速車示警系統雖不當作執法取締使用，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限者，將違反「高速公路及快速公路交通管制規則」第5條規定；若遭國道公路警察局取締，將依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第1款，處以3000至6000元罰鍰。