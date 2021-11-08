日周刊《Friday》電子版8日公開與100名以上計程車司機對話中，名人與藝人在搭小黃時的發生的種種惡形惡狀。一位多在東京車站附近的司機載過的職棒界名人大概有10人以上，「職棒名人的共通之處就是出手大方，大多在付費時說『不用找錢了』，但有一位Z先生就恰好相反，在車上他表現出『你應該知道我是誰吧』的樣子，途中談笑葚歡。

不過一到目的地，就完全不一樣了，司機載他到下榻飯店，費用12000日圓（約台幣2946元），職棒名人卻說錢包裡只帶著一萬日圓，希望可以算便宜點，還說「跟我的談話費算起來很便宜了」的理由，最後算他9800日圓，他給司機一張萬元鈔，還說「不用找錢了」，讓司機哭笑不得，光討價還價的時間就用了差不多20分鐘。

另一位司機則是載到現在算有名的女性藝人，「當時載到她時還不像現在有名，但在車上她一直怒罵一名在車上的經紀人，『你真的很沒用』都罵出來了，年輕的經紀人一直說『不好意思』，感覺很可憐。」該藝人途中還跟司機攀談講自己去牛郎店、最近何時跟人「連結」等話題；司機對周刊說：「說真的，永遠不想再載到她。」