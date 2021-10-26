宜蘭縣議會今天（26日）警察局業務報告，縣議員楊弘旻直指宜蘭縣警察局員額的缺額率達7.89％，是全國最高，加上員警工作、業務量龐大，使得員警有過勞等問題，警察局回應說，警大及警專畢業生、特考班結業生明年1月分發，屆時會積極向警政署爭取警力派補。

楊弘旻表示，在缺額率全國最高的情況下，宜蘭警方破案很快是值得肯定，但因為疫情的關係警專延後分發，使得員警過勞問題一再發生，加上警方業務多元，要去查沒佩戴口罩，還要協助疫調。

楊弘旻指出，最近疫情趨緩，但員警還要兼顧報復性旅遊的交通問題；宜蘭員警缺額率高一再發生，員警不夠又該如何談增加見警率？

依據楊弘旻提供的資料，宜蘭縣警察局預算員額是1382人，現有員額1273人，其中警職人員1215人，行政人員58人，缺額109人，缺額率7.89％，全國平均缺額率是3.94％。

警察局表示，警力缺少原因是四等特考班結業生及警專畢業生人數大幅減少，以及疫情關係延後分發，宜蘭縣員警非設籍在宜蘭縣的人數達555人，占43.6％，以致每年統調調出人數均較調入多，會積極向警政署爭取警力派補。