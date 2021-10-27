烏日高鐵橋下筏子溪今早驚見浮屍，為年約80歲女性。（圖／民眾提供）

台中警消今（27日）上午接獲民眾報案，在烏日高鐵橋下的筏子溪（環河路三段），發現一具載浮載沈的浮屍，隨即派出2輛消防車、1輛救護車與7人消防人員前往打撈，11點40分撈上岸後，發現是一名年約80歲的婦女，已經明顯死亡，由於死者身上無任何證件，已交由警方調查身分。

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