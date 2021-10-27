烏日高鐵橋下筏子溪驚見8旬女浮屍 警追查身分 12:112021/10/27 中時新聞網 張國欽 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 烏日高鐵橋下筏子溪今早驚見浮屍，為年約80歲女性。（圖／民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 烏日高鐵橋下筏子溪今早驚見浮屍，為年約80歲女性。（圖／民眾提供） 台中警消今（27日）上午接獲民眾報案，在烏日高鐵橋下的筏子溪（環河路三段），發現一具載浮載沈的浮屍，隨即派出2輛消防車、1輛救護車與7人消防人員前往打撈，11點40分撈上岸後，發現是一名年約80歲的婦女，已經明顯死亡，由於死者身上無任何證件，已交由警方調查身分。 ★中時新聞網關心您：再給自己一次機會 自殺諮詢專線：0800-788995（24小時） 生命線：1995 張老師專線：1980 欠債男「假購買真搶劫」搶銀樓金飾跑200公尺遭逮 姊弟戀染血 兒返家見母遭勒斃躺床 同居男友大喊：不要報警 #烏日高鐵 #橋下 #筏子溪 #發現 #身分 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 富士全錄掏空案延燒 4涉案廠商各50萬元交保 09:472021/10/27 社會 離譜 葬儀社收屍驚見「復活」 真相曝：消防員把脈搞烏龍 09:382021/10/26 社會 屏東醉街友「就是想找人打架」釀1死1傷 殺人罪遭羈押 22:452021/10/26 社會 進入豪華純電領域的敲門磚 2021 Lexus UX300e 豪華版 10:342021/10/27 汽車情報-汽車新聞 11月8日起入境美國 須已接種2劑疫苗 04:102021/10/27 財經要聞 街友酒後鬧事釀命案 一死一傷殺人罪移送 18:162021/10/26 社會 撿遺失健保卡盜領五倍券 她辯代領因1句話遭打臉 12:332021/10/26 社會 交長畫大餅 拋環島高鐵不是夢 04:102021/10/27 焦點要聞 假借問公車資訊偷摸妹 高雄色男前科累累遭起訴 11:542021/10/27 社會 男走眠月線墜橋原因曝光 消防揭驚悚傷勢：在我面前身亡 19:452021/10/26 社會 北市交警事故撞傷騎士 暴怒拔對方鑰匙遭起訴 15:182021/10/26 社會 社會熱門新聞 【三中案宣判】馬英九無罪判決理由曝光 法官：檢無法證明犯罪 - 社會 新竹少女輪暴焚屍案主嫌獄中冒冷汗2hrs暴斃 死因4個字 - 社會 劉邦友滅門血案唯一活口 前議員鄧文昌遭控貪汙二審無罪 - 社會 控警「大外割」撂倒上銬不起訴 音樂女師：荒謬戲還沒謝幕 - 社會 直擊女友與小王嘿咻 綠帽男傳他裸照恐嚇60萬 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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