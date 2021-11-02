110年度第2梯次全國技術士技能檢定學科測試（含同日辦理之術科採筆試非測驗題職類）將如期於11月7（星期日）在全國32個考區同步舉行，應檢人數約計3萬4千餘人。

技能檢定中心表示，本次測試原定110年7月11日測試，因疫情延至11月7日辦理。有關考試地點，報檢考生可於學科測試前3日，至該中心網站\最新消息(跑馬燈)（https://www.wdasec.gov.tw/）查詢試場位置，並可於測試當日提前到場瞭解試場位置。 技能檢定中心提醒應檢人相關事項，重點說明如下：

一、請應檢人落實自我健康管理；如應檢人已有發燒、咳嗽或呼吸道感染症狀等不適症狀者，建議儘速就醫、在家休養；應檢人如屬防疫規定所訂管制對象者（如隔離治療/居家隔離/居家檢疫/加強自主健康管理/自主健康管理等），不得參加技能檢定。

二、全面佩戴口罩、量測體溫：（一）應檢人請一律自備並全程佩戴口罩入場應試，並提早到達配合體溫量測（出示准考證）。（二）各考區學校於測試當日上午8時起，於校園或試場樓層出入口執行應檢人體溫量測工作，量測體溫有發燒【額溫≧37.5℃或耳溫≧38℃】情形，請儘速就醫、在家休養，不得參加技能檢定，並得檢附相關證明申請退費。

三、禁止陪考：不開放應檢人之親友進入考區學校陪考，如應檢人因身心障礙、重大傷病或突發傷病申請應考服務者，於測試前得向學科測試辦理單位申請1人陪考。獲准陪考之人員，仍應遵守各項防疫規定，始得進入考場。

四、試場為非密閉空間、保持通風換氣。其餘防疫相關事項，請至技能檢定中心網站／最新消息項下參閱，並將視疫情變化隨時調整補充公告內容。

五、此外，一定要記得攜帶准考證及附有相片足資證明身分之國民身分證、護照、全民健康保險卡或駕駛執照等身分證明文件，切勿隨身攜帶行動電話、穿戴式行動裝置（如：智慧眼鏡、智慧耳機、智慧手錶、智慧手環等）或其他具資訊傳輸、感應、拍攝、記錄功能之器材及設備等進入試場，以免影響自身權益，穿戴式裝置例舉請至技能檢定中心網頁/報檢人專區/提醒-小心違規項下參閱。

學科測試試題及標準答案，將於11月8日在技檢中心網站公布；如對試題有疑義，可於測試結束之次日起7日內（以郵戳為憑）向技檢中心提出。另將於12月3日網路公告測試成績、12月7日寄送成績單，各項時程可參閱簡章第1頁。