餐廳股東糾紛釀傷他怒控警察吃案 再爆股東是「監委鴻義章之子」

台北市士林區文林路某日式餐廳上月底發生股東口角，陳男疑不滿薪資，與鴻姓老闆酒後發生爭執，陳進入廚房拿出料理刀，作勢要攻擊鴻姓老闆，不料遭鴻質疑「你是要刺我嗎！」陳男反而龜縮，持料理刀劃傷自己手臂，雙方接著發生拉扯，料理刀反被鴻男奪下，警方到場後以傷害案函辦，全案移送檢方後續偵辦。

事發的日式餐廳，鴻、陳2人均為店內股東，29日凌晨5時許，陳男因擔任廚房工作，酒後情緒激動，突然跑到廚房拿出料理刀作勢攻擊，鴻男見狀生氣嗆「這是自己的店！」，質疑現場還有其他客人，拿刀萬一見血，可能會影響生意，陳當場也不知如何回應，只能拿用刀割傷自己，導致手臂受傷。

兩人隨即鬧上馬路，警方到場時，刀子早已被鴻男奪下，雙方已沒有傷害行為，自傷的陳男友人隔天則上網質疑，店老闆鴻男的父親是民進黨重要人士，員警沒有開立案件證明單，可能是要吃案，原應為殺人未遂等案，恐因鴻男父親是監察委員鴻義章，擔任黨政重職，警方可能吃案。

士林警分局表示，員警到場時已經沒有傷害行為，料理刀是陳自殘工具，並非犯罪工具，至於沒有開立報案證明單，處理同仁確有疏失，已經依規定懲處。士林分局稱，網路爆料內容與事實不符，警方將秉持公正客觀並依法律程序辦理。