四大公投案，包括重啟核四、反萊豬、公投綁大選、珍愛藻礁案將於12月18日舉行投票，其中「反萊豬」涉及食安問題，國民黨副發言人楊植斗提到過去內政部長徐國勇誤食姑婆芋一事，呼籲他用自己的慘痛教訓當例子，禁止毒害下一代的萊豬進口。此外，對於民進黨更換辯論名單、舉辦豪華說明會，楊植斗也說，證明他們真的急了。

根據中選會最新公布名單，原18日舉行的第二場公投電視意見發表會，反方原由律師洪偉勝對戰國民黨主席朱立倫，如今反方已換成內政部長徐國勇。而國民黨基於「戰術運用」考量更換名單，目前已拍板並送交國民黨團，15日由領銜人發文給中選會進行更換，原名單朱立倫、國民黨團總召費鴻泰、台南市議員謝龍介、國民黨副主席連勝文、國民黨副祕書長羅智強，依序更換為台北市議員張斯綱、鍾沛君、王鴻薇，及國民黨婦女部主任林麗蟬、羅智強辦公室主任楊植斗。

楊植斗今（14）日在臉書表示，有媒體朋友詢問，公投說明會的名單，民進黨換上內政部長徐國勇上陣，徐國勇算不算上駟？楊植斗回應，徐國勇最為人所知的事蹟，不是政務，而是誤食姑婆芋中毒，緊急送醫治療，他認為，徐國勇深受毒害，所以在反毒物的權威上，政壇無人能出其右。

楊植斗呼籲徐國勇，在反萊豬丶反瘦肉精這題，可以棄暗投明，用自己吃毒的慘痛教訓當例子，禁止毒害下一代的萊豬進口。

對於民進黨更換名單、全國辦豪華說明會，楊植斗說，證明他們真的急了，因此想送民進黨16個字，「早知如此、何必當初、苦海無涯、回頭是岸」。