由富邦人壽開辦的富邦人壽勇士系際冠軍盃，是素人學生籃球年度一大盛事，今年10月中開始進行4周激烈對抗，誕生最後晉級8強全國決賽的勁旅，本屆賽況難料，8強有5支新面孔，首度進軍全國賽。

富邦人壽勇士系際冠軍盃從2015年至今邁入第7個年頭，因為新冠肺炎疫情防疫，大會本屆賽事進出人員嚴格把關，需出示新冠疫苗接種紀錄卡或快篩陰性證明才能出賽，完備的防疫措施讓球員在非常時期也能安心快樂地展現自我，賽事也堪稱歷屆最難預測，共有5支生力軍首度闖進全國8強，為富邦人壽勇士系際冠軍盃增添新氣象。

其中國立宜蘭大學土木工程學系三年磨一劍，喜嚐晉級決賽滋味，此外中國文化大學勞動暨人力資源學系、台北醫學大學牙醫學系、明新科技大學運動管理系及嶺東科技大學行銷與流通管理系皆為首次搭上8強列車，值得各界關注。

文化大學勞動暨人力資源學系王牌姚名哲，是球隊粉碎警專行政6連霸最大功臣，他說：「第1次晉級全國，可能會比較緊張不習慣，不過這也是我們的優勢，沒有成績的顧慮，只管用力去拚，我可是全力以赴、不會踩煞車的！」

8強的熟面孔之一高苑科技大學休閒運動管理系，自2016年至2019年皆未缺席全國決賽，更可說是冠軍戰固定班底，2017年奪下全國最強系隊封號，上屆在分區預賽敗給高雄科技大學模具工程學系無緣晉級，今年重新出發，由2019年獲最佳五人的黃呈濬領軍，帶領球隊重返全國舞台，也盼能幫助學弟們打出自信。

南台科技大學電機工程系手握2017年亞軍和2018年季軍，唯獨差1座金盃，本屆來勢洶洶，誓言稱霸全國最強系隊，隊上全能型球員潘聖尉直言：「我想證明南台電機也有拿下冠軍的能力！大家12月場上見！」

文大勞動擊垮系際盃世族警專。（大專體總提供）