為因應企業經營、補充退離並充實現場技術人力，台電規劃於明(111)年辦理新進僱用人員甄試，包括配電、輸電、變電、電機、機械、土木工程及綜合行政等類別，預定招考800多名，為近3年招考人數最多的一年。甄試簡章將於明年1月4日上網公布，並定於5月8日在台北、台中、高雄及花蓮等4個考區共同舉行初(筆)試。

台電表示，今年媒體「新世代最嚮往企業」最新調查，台電已連續6年蟬聯公共服務業組別冠軍，顯示社會新鮮人對任職台電懷抱興趣與期待。過去15年間，台電新進約20000名員工，人力更新率達7成，平均年齡從49.7歲下降至43.63歲，未來3年更將陸續有近3000名員工退休，台電人力正全面走向年輕化。

台電指出，面對人力結構轉變，已提前規劃未來人才需求，精準招募，以填補人力缺口、落實技術及實務經驗的傳承。台電正積極推動能源轉型與電業發展，歡迎有志趣者踴躍報考，加入為台灣供電行列。

本招考甄試簡章及報考相關資訊預定於明年1月4日上網公告，詳細內容將以甄試簡章公告內容為準，請上網(https://recruit.taipower.com.tw)或至台電公司網站查閱。