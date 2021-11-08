立法院長游錫堃頒發國家建築金質獎「規畫設計類」予豐邑機構「浩瀚湖濱城」建案。（豐邑提供／盧金足台中傳真）

有工程界奧斯卡獎的國家建築金質獎，是對建築品質、工法最大肯定，「第23屆國家建築金質獎」得獎名單出爐，豐邑機構今年榮獲施工品質類、規畫設計類以及全國首獎等4項大獎肯定。

豐邑機構連續21年榮獲國家建築金質獎，積獲獎118座，其中，計38座全國首獎、75座金質獎、5座特別獎。主辦單位表示，豐邑機構是全國唯一連續獲獎21年的企業，足以充分展現企業的穩健踏實、永續經營的理念。

國家建築金質獎每年經過產官學三方，嚴謹的評選全國各地傑出建築個案，肯定優秀的建築作品，為國人找到有好品質、好便利、好生活、好環境的高品質住宅，共同實踐理想居住環境。

主辦單位大會執行長陳振茂指出，國家建築金質獎「規劃設計類」、「施工品質類」、「公共工程類」及「優良建商營造商認證標章」，本次共52件得獎作品，獲獎如豐邑建設等皆為優良信譽之企業。

參賽作品富有人性化考量與創新設計，經過嚴謹、公正、公開的甄選肯定，此為金質獎影響台灣建築文化、提升生活環境，受到各界高度肯定，未來將持續落實「生命建築、希望台灣」的願景，迎向永續發展新視野。

豐邑機構表示，建案的規畫設計與施工品質都在水準之上，能夠連續21年獲得國家建築金質獎的肯定，實屬不易。

「以人為本」，豐邑機構強調，創造生態、節能、減碳、健康的「智慧綠建築環境」，更從多元角度規畫著想，營造生活空間的便利性與舒適性，創造都市建築美學。

「大境豐邑」在「施工品質類-住宅高層組」勇奪金質獎暨最高肯定的「全國首獎」，該案以豐邑機構的「節能環保」理念，在基地原創時導入節能概念，彙集創新研發的上配管工法、鋼筋柱耐震能力等營建專業技術，兼具環保施工，打造健康安全與便利舒適的永續好宅。

此外，「菁科2MAX」與「浩瀚湖濱城」也榮獲規畫設計類金質獎，凸顯「節能環保」理念，與自然環境共存的綠化空間，都一舉榮獲金質獎肯定。