道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indices DJSI）揭曉評選結果，國泰金控再度入選，強調是連續四年入選道瓊永續指數的最高層級「世界指數」成分股，並連續七年列入道瓊永續指數「新興市場指數」成分股，且是保險產業的台灣評比第一名，金融核心職能相關的永續金融、金融包容性等面向，也都名列全球產業第一，並有超過30％的評比項目拿到滿分。

全球及台灣都在強調ESG與永續，全球機構投資人亦積極尋找符合永續精神的投資標的，挹注資金，DJSI是由美國標準普爾道瓊指數公司（S&P Dow Jones Indices）與瑞士永續集團（RobecoSAM）共同發布，是全球第一個具系統性追蹤企業永續發展績效的永續性指數，也是國際上具影響力與公信力的企業永續評比指標之一。

DJSI是邀請全球逾2500家企業回填問卷、參加評比，評比前10％左右的企業可入選永續世界指數成份股，因此13日一發布結果後，入選企業都積極揭露自己進榜的結果，2021年台灣共有26家企業入選DJSI世界指數或新興市場指數，其中40％是金融業。 金融業評比又再細分為保險產業、銀行產業與綜合金融業，國泰金控即被分入保險產業，是此產業類連續進榜時間最久的公司，且2021年國泰金是拿下保險產業台灣第一名、全球排名第四。

據指出，2021年DJSI的保險產業評比全球第一名是德國安聯保險集團（Allianz SE），第二名是瑞士再保集團（Swiss Re AG），第三名是蘇黎世保險集團（Zurich Insurance Group AG），都是跨國性的全球保險大集團，國泰金控今年是與義大利忠利保險（Assicurazioni Generali S.p.A）、法國安盛保險集團（AXA SA）並列全球第四，算是極不錯的成績。

國泰金控強調，2021年其評比總體分數在DJSI所屬的保險產業中排名台灣第一，其中，與金融核心職能相關的永續金融、金融包容性等面向，都名列全球產業第一，其他包含重大性、客戶關係管理、政策影響、環境與社會報告等共計超過30％的評比面向也都拿到滿分。