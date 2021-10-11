新北市今增1例任職於北市幼兒園女老師，本侯友宜下午3點記者會說明疫情。

中央流行疫情指揮中心今（11）天公國內新增11例確診病例，分別為1例本土個案及10例境外移入，疫情指揮中心發言人莊人祥表示，今日新增的一名本土個案家住新北市，任職於台北市內湖區某幼兒園，為40多歲女性，由於二度採陰、抗體為陽性，應屬於舊案。針對此案，新北市長侯友宜在下午三點的記者會表示，該案家住汐止，不具傳染，仍在釐清感染源，疫情仍然穩定，不過民眾仍要做好防疫工作，戴好口罩。

指揮中心表示，今日新增1例本土個案(案16411)，7月打過一劑莫德納疫苗，10月9日因其他原因就醫採檢，於今日確診Ct值34.9，衛生單位已匡列接觸者98人，其中67人列居家隔離、1人列自主健康管理、其餘30人列自我健康監測；將持續進行疫情調查及防治，以釐清感染源。

針對此案，侯友宜今日下午在疫情說明會中表示，新北市連續24天只有3個舊案，今天新增1例仍須謹慎面對，該個案家住汐止、沒有同住家人，工作職場和活動地點都在台北市，Ct值高達34.9，不具傳播力，第2次PCR還出現陰性，因此研判是舊案，新北市匡列接觸者7人，居家隔離6人，感染源仍在釐清當中。