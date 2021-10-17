新北市消防局持續搜救虎豹潭落水失蹤民眾，繼清晨尋獲鐘姓男子後，上午8時40分許，搜救人員在第4搜索點三水潭附近料角坑23號，尋獲第二名失蹤者，經確認為9歲蔡姓女童，已無生命跡象，已送往基隆長庚醫院。

據了解，搜救人員在岸際搜尋時，在河道內發現1名女童卡在岩石縫隙處，搜救人員立即下水將女童救起，無奈已無呼吸心跳。因女童身著紅色上衣、黃色雨衣，與9歲蔡姓女童衣著特徵相符，故以此確認身分。

新北市長侯友宜表示，今天水流仍舊非常湍急，同仁搜救非常困難，在湍急的溪流裡，救生艇確實很難發揮功能，所以必須靠大批人力，下到溪流兩邊沿著溪流搜索，同仁下去時還要綁救生繩，還要拿長竹竿身到溪流裡，看能不能發現失聯者。

侯友宜說，昨天夜間搜索確實非常困難，又下很大的雨，溪水更暴漲，今天一早天剛亮，我們就動員256人警消同仁、15艘救生艇、5架空拍機，希望用最快的速度搶救有一線生機的生還者。

侯說，今天山上的雨勢還是不停，搜救同仁都很辛苦，不過再怎麼辛苦，我們一定要完成任務，把所有失聯的人找回來，向所有市民報告。