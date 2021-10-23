一名82歲黃姓老婦人，日前與家人開心的從內湖到鶯歌遊玩，老婦在鶯歌卻因鬧情緒而負氣偷偷離開，當家人察覺老阿嬤不見，焦急的在附近展開地毯式搜尋時，老婦已經自行搭車回到距離鶯歌40里遠的台北，但因為她有輕微失智，記不得回家的路，獨自流落在南港公車站，所幸在員警的熱心協助下，成功聯繫到焦急的家屬，將老婦安全帶回家。

南港分局玉成派出所所長駱伯舟、員警劉元章日前在執行巡邏勤務時，獲報南港路一處公車停靠站有位老阿嬤疑似迷路，需要警方協助，兩員立即趕赴現場。

警方發現，該名老阿嬤不安地坐在公車站椅子上，對於員警的詢問，老阿嬤口中唸唸有詞卻又無法完整詳細的敘述，員警見天色逐漸昏暗，便先將老阿嬤載回派出所休息，並提供茶飲及麵包讓她果腹，經嘗試多種方式並透過警用系統交叉查詢下，終於查出老阿嬤的身分，並成功聯繫到家屬將她接回家。

家屬表示，老阿嬤在鶯歌鬧情緒，負氣上演失蹤記，沒想到她竟自行搭車跑回台北，因為她有輕微失智，回到台北後記不起家的方向，也未攜帶手機，幸好遇到熱心民眾及員警的協助，才能平安與家人團聚；老阿嬤也對員警一再道謝，稱讚：「員警心地實在非常善良！」