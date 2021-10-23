新北市豐珠中學安置全台受到性剝削的國高中生，進行全天候的關懷教育和心理輔導，藉由攀登百岳等相關課程及職業訓練，讓孩子開啟心防走出山林，在百岳懷抱裡找到信心，並透過行為的修正，使他們能再度回歸一般學校及融入社會。

豐珠中學校長陳紅蓮表示，學校的教育目的是讓孩子重新跟家人和好，開始練習跟社會對話，進一步啟發學習動機與潛能；學輔主任江佳盈指出，登百岳課程今年已步入第8個年頭，學生走過合歡山、雪山、嘉明湖、玉山、奇萊南華、加蘿湖、哈盆古道等。

小恩（化名）說：「我爬過兩次，雖然半路上很想回頭下山，卻還是跟大家走到山頂超感動，也希望爸媽和家人知道我登山的勇敢。」小臻（化名）說：「跟著一群人爬山很有趣，尤其跟我負責帶的澳底國小妹妹一路上聊天，看到跟平地上完全不一樣風景，有種此生無憾的感覺。」學生家長吳爸爸表示，以前總覺得不知怎麼跟孩子說話，相處起來很彆扭陰暗，現在小孩都會跟我分享學校很多有趣的事，讓他感動於孩子的轉變。

教育局表示，豐珠中學設立初期為防止學生違法逃離學校，配置厚重鋼鐵校門及佈滿蛇籠圍牆。自2014年起不僅撤除蛇籠圍牆，更設計完整豐富課程，帶領學生融入社區，讓孩子開啟心防從校園走出戶外和山林，為確保戶外活動安全，學生進行長達數月的行前體能培訓與技術學習，聘請專業人員帶隊、隨隊，出發前更進行所有戶外安全提醒與事件演練教育，保護師生安全。

教育局長張明文表示，教育是一種信仰，豐珠中學為教育塑立先驅者的榜樣，學校自2014年起參加新北市性別平等教育戲劇比賽連續獲得特優，作文與美術等市賽獲得優勝並且代表全市參加國賽，更在2016、2019年獲全國教學卓越獎銀質獎，2021年獲得新北市品德教育特優，由衷感謝這群為教育奉獻的師長們，為弱勢特殊孩子帶來希望與轉機，是教育夥伴的典範。

★中時新聞網關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。