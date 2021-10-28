苗栗縣頭份市信義國小「繩乎奇技」創意表演。

頭份市信義國小以發展美感教育為學校教學特色軸心，去年校長鍾瑞蓉發動低年級同學及老師，以學校的特色體育活動「跳繩」為發想點，發展跨領域美感課程方案「繩乎其技」，引導小朋友們從「知繩」、「玩繩」、「懂繩」、到「舞繩」，用1個學年的學習期程完成這個獨創的課程方案，經送教育部評選後獲得卓越獎，讓全校師生榮耀無比。

信義國小特色體育項目是以跳繩為主，跳繩隊在苗栗縣數一數二，並曾獲得全國賽第6名，在縣內許多活動中經常獲邀出席表演。

信義國小跨域美感教育，由同學透過「信義國小跨域美感教育，來構築不同主題樂趣。（信義國小提供／謝明俊苗栗傳真）。（信義國小提供／謝明俊苗栗傳真）

本身為音樂科班的信義國小校長鍾瑞蓉，非常注重學生美感教育，教育部多年前開始推動跨域美感教育計畫，鍾蓉瑞與全校師生合力推展學校美感教育相關專案，包括美感生活學習地圖、跨領域美感、藝術深耕、美感角落、美感教師增能研習、城市美學、安妮新聞及廣達游於藝等7個項目，期望能協助學生從小就能接受一連串的美感教育。

頭份市信義國小跨領域美感教育，由低年級同學由跳繩開始玩起。（信義國小提供／謝明俊苗栗傳真）

去年6月，鍾瑞蓉獲悉教育部再推跨領域美感教育卓越領航計畫，邀集老師們研議加入本項計畫，最後決議以學校最出色的跳繩運動為主題，來設計跨域課程模組，並挑選由低年級同學擔綱，定名為「繩乎奇技」，透過「知繩」來教導學生認識跳繩基本技巧，「玩繩」來讓學生享受玩樂的過程，「懂繩」來引導學生來了解跳繩構造，並予改善更適用，「舞繩」則是擴大跳繩的範圍，融合舞蹈方式更增加跳繩的多樣化表現。

頭份市信義國小跨領域美感教育，由低年級同學學習絹印來製作跳繩隊服。（信義國小提供／謝明俊苗栗傳真）

經過1個學年的試驗課程，在實際體驗教授學習互動下，低年級共8個班學生已掌握了跳繩與生活學習的共融樂趣，校方將過去1年的全部歷程整理集結，送往教育部審核後，日前結果出爐，信義國小在全國參賽的3百所學校中，與其它14校共同榮獲跨域美感卓越獎，也是信義國小繼今年6月獲得教育部跨領域美感生活學習地圖獎項後，再次獲得全國性獎項。