台中市華盛頓中學國際部學生王鼎承參加台灣最大型的馬術賽事「全國運動會」獲障礙團體賽金牌、個人賽銀牌獎。（馮惠宜攝）

台中市華盛頓中學高三學生陳彥宇（右）透過看Youtube影片、打電動等深化自己的英文能力，從國三開始，連續三年報考多益考試，都獲得滿分。（馮惠宜攝）

鼓勵孩子適性發展，台中市華盛頓中學透過社團、選修以及彈性學習等方式提供客製化升學輔導，成果也顯示在校外競賽上，國中部3名學生參加台中市「創意環保科學趣味競賽」獲得冠軍；而國際部學生王鼎承參加台灣最大型的馬術賽事「全國運動會」獲障礙團體賽金牌、個人賽銀牌獎。高三學生陳彥宇從國三開始，連續三年報考多益考試，都獲得滿分。

台中華盛頓中學透過多元學習讓孩子不但會讀書也會玩；國中部學生楊富翔、黃靖恩以及石鈞洋在老師宋秀香、劉國華指導下參與台中市「創意環保科學趣味競賽」，依比賽程要求利用智高積木組裝十字弓，再將其所組裝的強弓勁弩，去瞄射主辦單位準備的靶紙，經緊張刺激的組裝調整，這三人組更穩穩射下三次9分滿靶，獲得優勝。

而國際部學生王鼎承近日參加台灣最大型的馬術賽事「全國運動會」，以流暢且穩定的技術於馬術障礙團體賽拿下金牌，更勇奪個人賽銀牌獎。王鼎承小學四年級就開始習馬術，他說，學習馬術這幾年曾經看別人贏得好的成績就會著急、受挫，但每每一坐上馬匹馭風而行時，一切就拋之腦後，學習到為自己奔跑，只跟自己比較，反而因此得到前所未有的好成績。

高三學生陳彥宇受奶奶影響深知英文的重要，從小沒有補習英文，但卻認真學習教科書上的英文，更與興趣結合，透過看Youtube影片、打電動及看英文新聞深化自己的英文能力，從國三開始，連續三年報考多益考試，皆勇奪滿分；羨剎大家的英文能力，他說是興趣，未來想朝理工領域發展。

華盛頓中學校長劉一欣表示，未來的教育是培養學生適性揚才並放大優勢，該校透過客製化升學輔導，老師跨部門的合作、陪伴和教導，讓孩子能多元學展，展現個人特色，且不只是書本上的學習，更透過競賽的參與提升他們的自信和競爭力。