近年單車盛行，不過高市議員李雅慧今（28）日指出，今年1到7月騎單車車禍事件，高雄共1474件，其中死亡20件、受傷1368人，死傷比例為六都之冠。她力促加強學校單車道安宣導，同時針對國高中增添預備安全帽。對此，高市府允諾積極研議配合。

李雅慧今在議會質詢時提到，教育部這幾年也有推廣單車道安觀念，但成效並不好，從六都騎乘單車車禍事件（包含大人小孩）來看，2020年高雄共2763件、28死、受傷2517人；而高雄今年1到7月有1474件、死亡20件、受傷1368人，同樣為六都之冠，令人憂心為何死傷比例如此高。

李雅慧指出，根據道安資訊平台分析，2015到2019年不同就學階段與交通事故當事人之死傷人數，從「駕駛」類細分，國小生車禍比例死傷97.07％、國中77.72％，顯示幾乎沒有道安觀念。

她出示數據指出，騎腳踏車沒戴安全帽的事故風險增2.4倍，其中車禍死亡的單車騎士未戴安全帽占6成，但針對高市80所國中進行學生單車戴帽率觀測，2020年實施100％戴帽率僅有38校，比例非常低。

她更指出，高市教育局針對自行車規畫近150萬預算，提供38所學校，每校約4萬預算，但高雄光是國高中就116校，因此不只不合乎比例及成本效益，擴展性也不高。因此，她力促規畫相關經費加強交安宣導，並提供國高中購置預備安全帽，給學生臨時所需。

高市教育局長謝文斌指出，針對Youbike普及確實應該加強單車交安宣導，會積極研議，並合理分配或增加相關經費，至於購置安全帽方面也會積極研議，讓有需要的學校有備品可使用。高市新聞局長董建宏也表示，會全力配合道安宣導，尤其是在車站站體或學校周邊。