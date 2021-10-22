柯文哲說明台北青年職涯儲值護照。(取自中時新聞網直播)

花博夜間接種疫苗遭指壓榨醫護？柯文哲最新說明

疫情指揮中心今(22)日公布新增8例確定病例，分別為2例本土個案及6例境外移入。而第12輪疫苗第一階段今起開打，BNT、莫德納、AZ同步上場，關於北市接種的情況還有疫情現況，市長柯文哲做出相關說明。

因應疫情衝擊，柯文哲宣布，設籍北市4個月以上的18-29歲畢業後失業4個月以上的初次尋職青年，依照符合相關規範可獲補助5000元。勞動局長陳信瑜說明，接受就業輔導服務及推介就業，每月補助5000元，三個月總共補助到1.5萬元，但第一個月就順利找到工作，當然就只能領一次補助。

中央流行疫情指揮官陳時中21日透露，討論多時的新冠疫苗混打，未來有機會實現；考量到貨數量，又以AZ混BNT最可行。結果消息一出，許多原本要打第二劑AZ的民眾改變心意，決定等混打。柯文哲對此表示，今天才開始打AZ，你宣布說要混打，我都不曉得你到底要整誰，到時候一大堆人不來打、不是爽約，是不來打，我們真的要坐下來談一談，不然整死大家。

被問及遭民進黨台北市議員簡舒培逼念「四個堅持」一事，柯文哲今表示，其實市民朋友期待議員在市議會質詢是要監督市政或對市政提出建議，不是期待一個議員在那裡喊大聲、搞意識形態，在做這種表演，我想百姓還是有一定標準，你做的實在讓人看不下去，所以犯眾怒，這不是網軍霸凌，如果我有網軍，怎麼會每天挨打，議員在市議會有職責，我就不多說了，百姓有是非對錯標準。