台北市議員羅智強將到總統府前凱達格蘭大道夜宿49天宣導年底公投，市長柯文哲卻稱是去露營，羅智強28日送睡袋給柯文哲，直指會去夜宿就是為了柯文哲，因為身為民眾黨主席、市長的柯文哲竟答錯公投日期。

柯文哲今赴議會專案報告，羅智強送睡袋給柯文哲，羅智強表示，柯文哲對他很不夠意思，去夜宿49天這麼辛苦卻被嘲笑，要柯猜猜因為是哪一個台灣最重要的人，才去夜宿凱道，柯文哲回說：「小英」。

羅智強指出，是為了柯文哲才去夜宿，曾問柯文哲四大公投哪一天投票，竟答錯投票日期，讓他嚇到，一個台北市長、民眾黨主席都不知道公投日期，相當嚴重，夜宿49天努力宣導公投也是幫民眾黨催公投票。

羅智強還說，民眾黨努力宣傳到黨主席都不知道是哪一天，問題超嚴重，他也是有苦衷幫民眾黨宣傳，辦了1、200場說明會，還是沒辦法讓黨主席知道公投哪一天，所以他只好到總統府夜宿，總會讓人知道，他進一步邀柯文哲一起夜宿，「不要再笑我了」。

柯文哲回說，這太辛苦了，先是揮手說不要婉拒羅智強邀約，後來支吾其詞沒有答應，羅智強則說，沒辦法到凱道陪他睡一天，就把睡袋拿回家睡一天看看，不要在背後笑他，很辛酸。