台北–上海雙城論壇自2010年起舉辦後，行之有年，但因5月受疫情影響，辦與不辦懸而未決，但據了解，台北市長柯文哲仍傾向續辦，預計12月初線上進行，並認為兩岸雖在政治上有分歧，但還是不能懷抱仇恨，要化解敵意。北市府發言人陳智菡表示，雙城論壇原定6月舉辦，因為遇到疫情，一直往後延，仍朝向續辦。

台北–上海雙城論壇去年是由北市舉辦，今年則輪到上海方主辦，但因5月台灣疫情爆發，原定6月要舉辦，只好延後，7月份才疫情和緩，而柯文哲10月初曾說「辦不會加分，不辦會扣分」，因兩岸還是要有善意，北市還是要當個窗口。

雙城論壇去年線上辦理後，預計今年12月也會以線上方式舉辦，但據悉，府內討論，擔心續辦恐會被扣「紅帽子」，加上目前兩岸關係緊張，中美角力，不過柯仍認為，兩岸還是可有往來，藉由城市論壇交流，重申「五個互相」，包括互相認識、互相了解、互相尊重、互相合作、互相諒解，可化解僵局。

今年議程上，傳出會取消「分論壇」，只有「主論壇」，並進行專題也講，還會簽署多項城市交流的相關合作備忘錄。

陳智菡表示，柯市長一直以來都希望兩岸不要有太多敵意、要有交流機會，事實上，台灣很多人到中國工作、定居，而雙城論壇原定6月舉辦，因為遇到疫情，一直往後延，若有機會交流，盼能不要中斷，因此繼續朝舉辦方向規畫。