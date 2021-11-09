台北市長柯文哲日前在節目受訪表示，去上海東抄西抄後，明年將在北市府成立「台北大數據中心」。北市議員王欣儀9日質詢，比較上海與台北2地的大數據中心在人力、預算規模等都相差一大截，要求柯要做大數據治理就別再草草收場，以免東施效顰，更呼籲柯市長別讓台北大數據中心成了「民眾黨的選戰研究中心」 ；柯答，不會啦，交給局處處理。

王欣儀說，柯自己主動在廣播節目爆料，下個月在北市府地下1樓的「台北大數據中心」會正式開張，裡面有個戰情室，外界不免質疑這個戰情室的「戰」是指什麼戰？是為了市政專用還是為了民眾黨選戰？市府大數據中心會不會變成民眾黨的「選研中心」？且大數據中心只是一個臨編組織，會不會等明年選舉結束，柯卸任後就沒了？

柯在節目上說， 台北大數據中心是在2019年去上海看到浦東區的大數據中心，然後又再偷偷派人去東抄西抄，抄回來的；占地近200坪、花費3250萬元打造的台北大數據中心，目前都還在施工中，預計明年初完工，因此柯先前所言「下個月就會開張」已確定跳票。

王欣儀質疑，如同電視台開台端出開台大戲，已籌備多，且又是全台第一個的「台北大數據中心」的開台大戲會是什麼？有什麼耳目一新的「便民措施」會上路？

柯文哲回答，不會啦，其實這個已準備很多年，這是把北市公有的數據作運用，當然第一步是先做市政使用，將來在開發它的商業用途，這細節還是給局處來講會更安全。

柯說，其實到現在為止，B1那個是比較正式，10樓也早就有在試用，比方說在疫情期間，那些確診案例的Google Map 也是用那個做的，包括跨年晚會，比方說Uber Eats的上車下車地點都有數據，將來規模要變大，專業團隊要把整個北市府擁有的數據全部做好。.

資訊局長呂新科答覆，在台北通平台上會加上「一鍵申辦免書證謄本」，今年底將會有20項試辦項目移轉進來，年底到明年初左右會設置完成，這個中心其實不是只有大數據的研析中心而已，本身還有辦公室跟及部份的機房，所以是一個複合性的空間。